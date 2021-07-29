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Подменяя покаяние чувством вины, человек впадает в депрессию и лишает себя душевного покоя.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Покаяние приводит человека к примирению с Богом, к желанию покончить с грехом и изменить не только образ действия, но и отношение к отдельно взятому пороку. Так, что некогда любимое становится ненавистным, а то, к чему влекло с неодолимой силой, - противным. Результат покаяния всегда один – прощение греха и радость единения с Господом. Чувство же вины лишает человека покоя, но ни к чему созидательному не подталкивает. Сколько угодно проси прощения, исправляй последствия, меняй отношение к содеянному - оно никуда не денется. Если человек впустил это чувство в душу, оно будет пожирать его до тех пор, покуда не приведёт к унынию и отчаянию или не превратит несчастного в невротика или параноика», - сказал священник.

Он объяснил, что вместо покаяния и стремления измениться, человек начинает мучиться чувством вины и ошибочно воспринимает свои душевные страдания и отчаяние как атрибуты духовной жизни.

«Что мы имеем в итоге? Имеем верующего человека, изначально настроенного на духовную жизнь, желающего каяться и исправляться, имеющего потребность в Боге и единении с Ним. Однако, будучи сбитым с толку в самом начале, человек вместо ревностного христианина становится готовым клиентом для психолога, и хорошо ещё, если не пациентом для психиатра», - подчеркнул отец Владимир.

Священник также привел другие примеры подмены духовных понятий - внимание к себе, подменяемое самокопанием; умиление, подменяемое сентиментальностью; ревность по вере, подменяемая злостью.

Он призвал верующих быть внимательными к своей духовной жизни, чтобы вовремя распознать грех и не дать ввести себя в заблуждение.
ForUm

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