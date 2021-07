В Лондоне в среду 28 июля начались слушания судебных исков четырех российских миллиардеров и ведущей российской нефтяной компании Роснефть из-за книги о президенте России Владимире Путине и его пути к власти.

Как пишет Голос Америки, британская журналистка Кэтрин Белтон и издательство HarperCollins вынуждены защищаться от жалоб в том числе одного из самых богатых россиян Романа Абрамовича о клевете.

Книга издана в 2020 году под названием «Люди Путина: Как КГБ вернул себе Россию, а затем перешел в наступление на Запад» (Putin's People: how the KGB took back Russia and then took on the West) - результат многолетнего исследования журналистки, которая работала в России корреспондентом газеты Financial Times

Белтон говорит, что пыталась проследить путь к власти Путина и людей в его окружении, многие из которых, как и сам Путин, были служащими КГБ (Комитета государственной безопасности Советского Союза), а впоследствии стали чиновниками и богатыми предпринимателями.

Абрамович, известный, в частности, как владелец лондонского футбольного клуба «Челси», заявил через своих адвокатов, что подал иск в марте, оспаривая то, что он назвал «рядом ложных и клеветнических утверждений» о нем, включая информацию «о приобретении и делах футбольного клуба «Челси».

Абрамович настаивает, что пытался избежать иска, и его адвокаты вели переговоры с издательством о «взаимоприемлемом решении» того, что он считает проблемой, но издатели не пошли на исправление «определенных утверждений» в книге.

Другие истцы против издательства, в частности миллиардер Михаил Фридман и его партнер-предприниматель Петр Авен, также обвиняют издательство том, что они называют клеветой, а также с целью защиты данных.

Позовники против издательства и против Белтон с обвинениями о клевете назван также предприниматель Шалва Чигиринский.

Издательство HarperCollins сообщило, что издательство будет «мощно защищать эту книгу, которая получила положительные отзывы, и также отстаивать право распространять информацию по делам, представляющим значительный интерес для общества».