Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток-2», сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG.
«Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%», - отмечают строители, передает Интерфакс.
По их словам, трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта.
«Газпром» достраивает «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.
Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.
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