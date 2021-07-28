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Трубоукладочное судно «Академик Черский» полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода «Северный поток-2», сообщила проектная компания Nord Stream 2 AG.

«Таким образом, к настоящему времени газопровод завершен на 99%», - отмечают строители, передает Интерфакс.

По их словам, трубоукладочная баржа «Фортуна» продолжает работу на заключительном участке проекта.

«Газпром» достраивает «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.

Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

 
ForUm

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