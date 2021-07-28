Коллеги — странные люди: вы вроде бы знаете их, а вроде бы и нет. Когда приходит черед дня рождения одного из сотрудников, над коллективом образуется облако глубоких раздумий, сводящихся к одному вопросу — что дарить? Одни советуют деньги, вторые — гриль, а третьи предлагают статуэтку за 20 грн из магазина «Все по 3 копейки». Компромисс существует и находится он коллективным голосованием: выдвигается несколько вариантов, команда отдает свой голос одному из них, победитель определен. Осталось только понять, что именно выдвигать в кандидаты на подарок.

Универсальные идеи даже для тех, у кого все есть

Деньги — это действительно хороший презент, но иногда он неуместный и скучный. Подарить определенную сумму в конверте проще простого, но ради хорошего коллеги можно попытаться найти то самое, идеальное, решение.

Бытовая техника

Бюджетная модель гриля или мультиварки — отличное решение для сотрудника, который часто задерживается на работе. Дома он сможет быстро приготовить ужин с помощью электрических помощников. В Eldorado можно по скидкам найти выгодные предложения в любой ценовой категории.

Сувенирная атрибутика

Кажется банальным, но нет. Можно сделать чашку или футболку со смешной надписью, например, «Правки, сэр» или «IT-богиня». Лучше всего заказать индивидуальную надпись. Чашка станет незаменимой на рабочем месте, а футболка — универсальной формой для офиса.

Ароматерапия

Ароматические свечи, саше, аромапалочки для дома — хороший способ помочь сотруднику поймать дзен после трудного рабочего дня. Подойдет девушкам и мужчинам.

Абонементы

Когда вам уже слегка за «...дцать», то сертификат на посещение массажиста, нутрициолога, стоматолога не кажутся бесполезной штукой. Подарите абонемент, если знаете, что коллеге давно пора, но он все никак не доходил до нужного специалиста.

Не забывайте, что подарки нужно еще правильно преподнести, поэтому мини-вечеринка прямо в офисе — идеальное завершение дня. Шарики, торт именинника и много конфетти создадут атмосферу праздника.