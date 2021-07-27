Как и следовало ожидать, обещанная Марьяной Безуглой онлайн конференция ТСК по делу "вагнеровцев" не состоялась, как, впрочем, и очередное заседание Комиссии. Марьяна сообщила, что следующая онлайн конференция или заседание ТСК возможно состоится 23.08.21. Но это не точно. На сегодняшний день проекты подготовленных мною девяти запросов о предоставлении информации и необходимых документов руководителем ТСК не подписаны и не направлены адресатам. Безуглая категорически отказалась направлять запросы компетентным органам США, Беларуси и России, а запросы в Офис Президента Украины обещает подписать только после того, как за них проголосуют члены ТСК после выхода из отпусков.

Таким образом, ни подготовленный мной проект плана работы ТСК по делу "вагнеровцев", ни проекты запросов о предоставлении необходимой информации комиссией не рассмотрены, не согласованы и не утверждены.

Таким образом Комиссия гарантированно потратит впустую четыре месяца из шести, отведённых Радой до первого отчета ТСК, а он, как известно, назначен на ноябрь. ТСК фактически возобновит свою работу лишь в сентябре, т. е. за два месяца до дня, в который нужно предоставить Раде отчет о результатах расследования. В соответствии с законом о ТСК, непредоставление отчета влечёт за собой прекращение деятельности Комиссии.

С такой организацией работы отчитываться Комиссии будет нечем. Не сложно представить реакцию украинского и международного сообщества на такой позорный результат расследования дела "вагнеровцев". Комиссию обвинят в саботаже расследования и в умышленном сокрытии преступников, сорвавших спецоперацию по задержанию наемников. Такими преступниками прогнозируемо назовут руководителя Офиса Президента и самого Президента. Это может стать началом импичмента. Похоже, деятельность ТСК Безуглой будет расследовать уже другая Комиссия, созданная новой Радой.

Я в очередной раз призвал руководителя ТСК организовать эффективную и качественную работу Комиссии и уделить расследованию дела "вагнеровцев" самое пристальное внимание. К сожалению, мой призыв остался незамеченным. Публикую проекты запросов ТСК, которые Безуглая проигнорировала. Как видите, Слуги народа, а их в Комиссии большинство, не просто отказываются расследовать дело "вагнеровцев", они делают все для того, чтобы преступники избежали уголовной ответственности за содеянное.

Оригинал - на странице Рената Кузьмина в Facebook