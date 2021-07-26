Сертификация — скрупулезный процесс, в ходе которого подтверждается соответствие потребительских товаров требованиям технического регламента. Это получение официального удостоверения, которое возможно с экспертной поддержкой. Особенно важная процедура — контроль качества детских товаров. Чтобы получить сертификат на игрушки и другую потребительскую продукцию, можно перейти по ссылке https://www.bureauveritas.com.ua/ru и проконсультироваться со специалистами. «Бюро Веритас» оказывает техническую поддержку при оформлении разрешительной документации под ключ. Это полный комплекс услуг — от проведения испытаний и получения протоколов до санитарно-гигиенических заключений. Итогом становится оформление сертификатов и деклараций соответствия товаров.

Это вам не игрушки: строгие требования к качеству детских товаров

В процессе испытаний (тестирования) игрушки проверяются на соответствие нормативам, зафиксированным в техническом регламенте. Строгие требования предъявляются к следующим параметрам:

магнитные и электрические свойства;

радиационная безопасность;

воспламеняемость;

состав материалов, из которых сделаны игрушки;

любые риски при эксплуатации;

физические, механические, химические свойства;

токсические, микробиологические показатели;

органолептические свойства.

Детские игрушки — особая группа товаров, которая проходит строгий отбор перед поступлением на рынок. Наличие сертификата и декларации соответствия подтверждает высокое качество продукции, ее глобальную безопасность для постоянного использования.

Какую информацию включает сертификат

Документ обязательно содержит порядковый номер и наименование детских товаров, коды, которые были им присвоены. В сертификат включена информация о производителе. Готовый документ содержит данные о протоколах проведенных испытаний, стандарты, по которым проводилась проверка. Прописывается в сертификате и срок его действия. Удостоверение должно быть оформлено на специальном бланке по образцу.

Как проводится сертификация: основные этапы

Сначала заявитель (производитель или поставщик детских игрушек) обращается в уполномоченный орган с документацией и образцами продукции. Затем проводятся следующие работы:

определение схемы сертификации и составление плана проведения оценки;

лабораторные испытания и другие процедуры, которые позволяют подтвердить соответствие качества товаров техническому регламенту;

принятие решения о выдаче удостоверения;

передача документа заявителю.

Период действия сертификата на детские игрушки варьируется от пяти лет до завершения срока годности изделия. Все зависит от схемы проведения процедуры. Если сертификат выдается на серию товаров, максимальный срок не может превышать пяти лет. В дополнение к обязательному документу можно оформить добровольный. Это необходимо для укрепления имиджа компании, повышения доверия к бренду, открытия выхода на новые рынки.





