Выбор автонавеса и его установка дело ответственное к которому нужно подходить со знанием дела. Именно для этого нужно разобраться в вопросе "какой навес для авто выбрать лучше всего" и раскрыть плюсы и минусы всех существующих на рынке Украины вариантов.
Сравнительная характеристика автонавесов для авто
Сравним между собой три самых прогрессивных, доступных по цене материалов, которые используются для изготовления автонавесов различных размеров.
- Навес для авто из профнастила. Такой тип автонавеса чаще всего встречается в загородных домовладениях и дачных поселках. Профлисту, как накрывному материалу, отдают предпочтение по нескольким причинам:
- Он имеет высокую прочность, надежность, гибкость, долговечность.
- Он не повреждается даже от сильных механических воздействий, веса снега, ударов града, не выгорает, не ржавеет.
- Он имеет приемлемый вес, богатую палитру для выбора цветовых оформлений.
- Ориентировочный срок эксплуатации готовых конструкций составляет 20-ть и более лет.
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В противовес всем своим достоинствам профнастил имеет и несколько негативных свойств:
- Плохо переносит температурные перепады, за счёт чего на внутренней стороне накрытия часто остаются конденсатные капли.
- Слишком "гремучий". Во время дождя от ударов дождя по поликарбонату исходит громкий, шумный звук.
- Выглядит достаточно простовато и нет особенной возможности воплощать какие-то супер креативные задумы.
- Автонавес из поликарбоната. Такой тип автонавеса часто встречается в частных секторах в виде арки, полуарки, волны, эллипса. К его позитивным техническим характеристикам относятся:
- Лёгкий вес. Это позволяет без особых проблем решить вопрос с его транспортировкой, погрузкой, установкой и т.д.
- Светопропускаемость. Поликарбонат имеет свойство пропускать свет под навесную территорию до 75% (в зависимости цвета листа).
- Гибкость. Именно это свойство поликарбоната даёт возможность создавать и воплощать различных нестандартные решения в плане размеров и форм конструкции.
- Современность внешнего вида. Готовые поликарбонатные конструкции выглядят достаточно инновационно, не громоздко и очень опрятно.
- С воротами из поликарбоната можно ознакомиться на сайте: https://worota.com.ua/page/naves-avtonaves-iz-polikarbonata.html
Стоит также не забывать и о ряде качеств поликарбонатного автонавеса, которые тяжело назвать позитивными:
- Достаточно быстро выгорает и разрушается (за 7-10 лет) под воздействием солнечных лучей, температурных перепадов, сильных морозов.
- Не достаточно прочный, чтобы выдержать удары крупного града, каштанов, веток, большой вес снежных осадков и т.д
- Навес из металлочерепицы. Автонавесов из такого стройматериала чаще всего встречается на небольших по площади конструкциях. Причин тому несколько:
- Металлочерепица достаточно тяжёлый материал, который не особенно удобно монтировать.
- Из металлочерепицы идеально выходят одно и двускатные накрытия или, как вариант, многоскатные, ломаные.
Хотя те, кто всеже отдают предпочтение металлочерепичным автонавесам делают это по нескольким причинам:
- Металлочерепица не ржавеет, не разрушается, не повреждается от сильного града, ветра.
- Металлочерепица имеет множество различных цветов, которые легко сочетать с инновационным экстерьерным видом всей придомовой территории.
- Металлочерепица выглядит очень красиво на протяжении всего срока службы без потери цветности.
Кто предлагает услуги изготовления автонавесов
Приглянувшийся тип автонавеса можно заказать у любого производителя данной продукции или дилера, занимающегося вопросом реализации таких конструкций. Стоимость у первых из названных вероятнее всего будут на порядок дешевле нежели у дилеров.
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