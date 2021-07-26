Выбор автонавеса и его установка дело ответственное к которому нужно подходить со знанием дела. Именно для этого нужно разобраться в вопросе "какой навес для авто выбрать лучше всего" и раскрыть плюсы и минусы всех существующих на рынке Украины вариантов.

Сравнительная характеристика автонавесов для авто

Сравним между собой три самых прогрессивных, доступных по цене материалов, которые используются для изготовления автонавесов различных размеров.

Навес для авто из профнастила. Такой тип автонавеса чаще всего встречается в загородных домовладениях и дачных поселках. Профлисту, как накрывному материалу, отдают предпочтение по нескольким причинам:

Он имеет высокую прочность, надежность, гибкость, долговечность.

Он не повреждается даже от сильных механических воздействий, веса снега, ударов града, не выгорает, не ржавеет.

Он имеет приемлемый вес, богатую палитру для выбора цветовых оформлений.

Ориентировочный срок эксплуатации готовых конструкций составляет 20-ть и более лет.

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В противовес всем своим достоинствам профнастил имеет и несколько негативных свойств:

Плохо переносит температурные перепады, за счёт чего на внутренней стороне накрытия часто остаются конденсатные капли.

Слишком "гремучий". Во время дождя от ударов дождя по поликарбонату исходит громкий, шумный звук.

Выглядит достаточно простовато и нет особенной возможности воплощать какие-то супер креативные задумы.

Автонавес из поликарбоната. Такой тип автонавеса часто встречается в частных секторах в виде арки, полуарки, волны, эллипса. К его позитивным техническим характеристикам относятся:

Лёгкий вес. Это позволяет без особых проблем решить вопрос с его транспортировкой, погрузкой, установкой и т.д.

Светопропускаемость. Поликарбонат имеет свойство пропускать свет под навесную территорию до 75% (в зависимости цвета листа).

Гибкость. Именно это свойство поликарбоната даёт возможность создавать и воплощать различных нестандартные решения в плане размеров и форм конструкции.

Современность внешнего вида. Готовые поликарбонатные конструкции выглядят достаточно инновационно, не громоздко и очень опрятно.

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Стоит также не забывать и о ряде качеств поликарбонатного автонавеса, которые тяжело назвать позитивными:

Достаточно быстро выгорает и разрушается (за 7-10 лет) под воздействием солнечных лучей, температурных перепадов, сильных морозов.

Не достаточно прочный, чтобы выдержать удары крупного града, каштанов, веток, большой вес снежных осадков и т.д

Навес из металлочерепицы. Автонавесов из такого стройматериала чаще всего встречается на небольших по площади конструкциях. Причин тому несколько:

Металлочерепица достаточно тяжёлый материал, который не особенно удобно монтировать.

Из металлочерепицы идеально выходят одно и двускатные накрытия или, как вариант, многоскатные, ломаные.

Хотя те, кто всеже отдают предпочтение металлочерепичным автонавесам делают это по нескольким причинам:

Металлочерепица не ржавеет, не разрушается, не повреждается от сильного града, ветра.

Металлочерепица имеет множество различных цветов, которые легко сочетать с инновационным экстерьерным видом всей придомовой территории.

Металлочерепица выглядит очень красиво на протяжении всего срока службы без потери цветности.

Кто предлагает услуги изготовления автонавесов

Приглянувшийся тип автонавеса можно заказать у любого производителя данной продукции или дилера, занимающегося вопросом реализации таких конструкций. Стоимость у первых из названных вероятнее всего будут на порядок дешевле нежели у дилеров.