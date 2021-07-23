В Киеве обнаружили за минувшие сутки 226 больных коронавирусом. Летальных случаев нет, сообщил мэр Виталий Кличко.

«226 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Новых летальных случаев от вируса не зарегистрировано. Всего за время пандемии умерли 5224 человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 217 663», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализированы 93 больных коронавирусом.

Выздоровели за прошедшие сутки 180 человек. В общем коронавирус преодолели 208 330 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 53, в Соломенском - 47 и в Дарницком районе - 33 случая», - отметил Кличко.