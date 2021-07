Турецкие истребители F-16 в рамках миссии воздушной полиции НАТО поднялись на перехват неизвестного самолета вблизи польского Мальборка.

Как пишет «Европейская правда», об этом в Twitter написало Воздушное командование НАТО.

«Турецкие F-16 вылетели из польского Мальборка во время выполнения миссии воздушной полиции НАТО и совершили первый перехват неизвестного самолета. Истребители союзников борются круглосуточно, чтобы идентифицировать самолеты без плана полета или без передатчика, чтобы защитить воздушное пространство союзников», - говорится в сообщении.

При этом на фотографиях видно, что речь идет о российском военном самолете.

На авиабазе в Мальборке дислоцируются четыре турецкие F-16, которые прибыли в Польшу 6 июля в рамках ротационного патрулирование Air Policing Mission в регионе Балтийского моря. В рамках этой миссии, кроме Польши, в Эстонии сейчас также базируются истребители ВВС Италии, а в Литве - ВВС Испании.

