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Бывшая «прокурор» Крыма, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам

Наталья Поклонская заявила, что после ухода из парламента была бы готова вернуться в Крым в должности прокурора региона, а региональным министром быть не хочет.

«Сто процентов я не буду министром в Республике Крым. Потому что вчера мне предрекли, назначали туда на должность министра экологии - это все неправда, это все сплетни, слухи. В этой должности я не буду. Если пофантазировать и представить себе, кем бы я могла работать в Крыму, то я для себя вижу - это моя родная должность, прокурор Крыма», - сказала она журналистам, передает Интерфакс.

Поклонская заявила, что в Крыму она видела бы себя «только в должности прокурора, но не министра».

Тем не менее, решение о будущем парламентария пока не принято. Поклонская сказала, что в итоге «может остаться и в Москве, и в Крыму», и когда она будет понимать, что решение состоялось, оно будет обнародовано.

Депутат, продолжая отвечать на вопрос о будущей должности, подтвердила, что на новой работе «будет носить китель». При этом Поклонская добавила, что его цвет будет не зеленый, а «ближе к прокурорскому».

Поклонская завершает работу в качестве депутата Госдумы VII созыва. Ранее она заявляла, что не намерена баллотироваться в парламент снова. Депутат активно освещала вопросы экологии Крыма, в СМИ появились предположения, что Поклонская может занять пост регионального министра экологии.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку «Единой России». До этого она была прокремлевским прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц «Крымской весны» - способствовала аннексии полуострова Россией.

В Украине против Поклонской завершено досудебное расследование по факту госизмены.
ForUm

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