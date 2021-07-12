Детективы НАБУ задержали бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины Александра Матюшко, который с января 2021 скрывался от исполнения приговора - два года лишения свободы за предложение 10 тыс. долл. США неправомерной выгоды членам конкурсной комиссии Национального антикоррупционного бюро Украины за положительное решение вопроса относительно трудоустройства на должность руководителя/заместителя руководителя подразделения детективов НАБУ. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В настоящее время задержанный находится в СИЗО и в дальнейшем будет доставлен в исправительную колонию для отбывания назначенного ему наказания.

Напомним, 25 сентября 2020 коллегия судей ВАКС признала экс-прокурора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предложение должностному лицу предоставить ей неправомерную выгоду за совершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую ​​выгоду, действий с использованием служебного положения) и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы.

11 января 2021 Апелляционная палата ВАКС отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты и оставила указанный приговор без изменений.

7 июля 2021 Кассационный уголовный суд Верховного Суда постановил оставить указанный приговор ВАКС без изменений.