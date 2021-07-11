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На востоке Турции 12 человек погибли и 20 получили ранения в результате аварии микроавтобуса с нелегальными мигрантами в районе Мурадие провинции Ван. Об этом сообщает Аналолу в воскресенье, 11 июля.

Указано, что в результате аварии микроавтобус перевернулся и загорелся. На место происшествия были направлены сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейские и медики. Раненые были доставлены в близлежащие больницы.

Провинция Ван гранчит с Ираном и является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана. Они нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС.
ForUm

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