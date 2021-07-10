Вчера, 9 июля, структуры государства-агрессора совершили хакерские атаки на веб-портал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«В результате состоялась публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями «Си Бриз - 2021», что сейчас продолжаются в бассейне Черного моря. При этом, ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных сил Украины. Имело место временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, который в свое время использовался для его создания. Кроме того, зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Министерства обороны Украины», – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделения центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля.

«Отметим, проекты международного военного сотрудничества и помощь Украине от государств-партнеров традиционно вызывают неадекватные эмоции у военно-политического руководства Российской Федерации. Нынешние международные военные учения «Си Бриз - 2021» не стали исключением. Сейчас угрозы устранены, работу сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время. Следует отметить, что в настоящее время уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети интернет на должном уровне защиты», – сказано в сообщении.