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В Министерстве здравоохранения планируют с осени выдавать гражданам COVID-сертификаты не только с помощью приложения «Дия», но и в медучреждениях.

Как передает УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор Директората по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Минздрава Мария Карчевич.

По ее словам, в настоящее время в Минздраве ожидают прохождения украинским сертификатом технического соответствия от Еврокомиссии для того, чтобы можно было объявить о полноценном запуске этого функционала.

Карчевич рассказала, что пока такие сертификаты выдаются только по результатам прохождения полного курса вакцинации, а в будущем введут такие же сертификаты о прохождении ПЦР-тестирования и выздоровления после COVID-19.

«Сейчас есть два вида сертификатов. Внешний сертификат, используемый для путешествий в те страны, с которыми Украина согласует взаимное признание документов о вакцинации, над чем сейчас работает Министерство иностранных дел. Также есть внутренний сертификат, который может использоваться в летний период для посещения массовых мероприятий», - пояснила она.

По словам руководительницы директората Минздрава, если в осенний период эпидситуация ухудшится, то спектр использования этого сертификата будут расширять.

«Мы видим, что сейчас, в летний период, ситуация менее сложная. Тем не менее, украинца угрожает штамм «Дельта». Мы понимаем, что осенью ситуация будет ухудшаться, поэтому наша задача совместно со всеми, кто приобщен к прививочной кампании, защитить как можно больше украинцев», - отметила Карчевич.

Она уточнила, что в начале осени такой сертификат можно будет получить не только через приложение «Дія», но и у врача в учреждении здравоохранения, в частности, в бумажном виде.

 
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