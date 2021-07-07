В полиции рассказали детали задержания мужчины, который в одном из домов Киева ранил полицейского и гражданского.

Как передает УНИАН, об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, сегодня утром на линию 102 поступил вызов о конфликте в одной из квартир на Голосеевском проспекте.

Предварительно, в квартиру мужчины пытались войти какие-то люди.

«У них возник конфликт и кто-то позвонил на 102. Прибыли полицейские, которые хотели пообщаться, был открыт огонь по полицейским», - рассказал Крищенко.

Он добавил, что, предварительно, мужчина сквозь дверь квартиры произвел по меньшей мере два выстрела из охотничьего оружия.

Крищенко уточнил, что полицейский получил очень тяжелое ранение руки, а один из гражданских, которые хотели попасть в квартиры, легкое ранение лица.

В то же время, по данным полиции, в этом году вызовов на 102 из этой квартиры не поступало, хотя родственники задержанного рассказали, что у него пытались отобрать квартиру.

«С ним внутри еще была женщина, но я не могу пока сказать что-то насчет ее статуса... Но она предварительно не была заложником, они вместе были. Его задержали, он находится в районном управлении, ему оказана медицинская помощь. Непосредственно во время штурма никто не пострадал», - добавил глава полиции Киева.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительного органа по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Крищенко уточнил, что на квалификацию преступления не влияет тип оружия и то, было ли оно зарегистрировано.

Как отметил начальник управления КОРД Киева, во время переговоров, которые длились более часа, мужчина вел себя неуравновешенно и неоднократно угрожал применить оружие, а впоследствии поджечь квартиру.

«Потом сообщил, что он хочет выйти, но не может открыть дверь... Согласился, чтобы помогли открыть дверь, но во время этого снова начал кричать, что будет стрелять, но в связи с тем, что была реальная угроза, мы зашли в помещение и задержали его», - сообщил он.

Глава спецподразделения уточнил, что на момент задержания оружия в руках у мужчины не было - оно лежало рядом.

По его словам, женщина, которая находилась в квартире с задержанным, вела себя агрессивно.

Напомним, в Киеве мужчина ранил из охотничьего ружья полицейского и гражданского. Позже правоохранители задержали злоумышленника.