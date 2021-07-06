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Очередной - уже девятый - полет вертолета Ingenuity стал одним из самых сложных в рамках исследовательской миссии NASA на Марсе.

Об этом в Твиттере сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, передает Укринформ.

«Вертолет расширяет свои возможности на Красной планете», - указали в американском аэрокосмическом ведомстве.

Уточняется, что аппарат совершил свой 9-й и самый сложный за все время полет, пролетев в течение 166,4 секунды со скоростью 5 м/с.

Сообщение сопровождает снимок поверхности Марса, сделанной навигационной камерой вертолета.

Напомним, 19 апреля NASA впервые в истории запустило летательный аппарат на Марсе - сверхлегкий минивертолет Ingenuity. Вертолет стоимостью 85 млн долл. стал первым летательным аппаратом, запущенным на другой планете.
ForUm

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