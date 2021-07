Очередной - уже девятый - полет вертолета Ingenuity стал одним из самых сложных в рамках исследовательской миссии NASA на Марсе.

Об этом в Твиттере сообщает Лаборатория реактивного движения NASA, передает Укринформ.

«Вертолет расширяет свои возможности на Красной планете», - указали в американском аэрокосмическом ведомстве.

Уточняется, что аппарат совершил свой 9-й и самый сложный за все время полет, пролетев в течение 166,4 секунды со скоростью 5 м/с.

Сообщение сопровождает снимок поверхности Марса, сделанной навигационной камерой вертолета.

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁

The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity’s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9