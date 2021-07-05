В списке легендарных чаев, которые удивляют, обязательно будет пуэр. Это знаменитый чай с многовековой историей, изготавливают его только в Поднебесной. У пуэра две основные разновидности и еще сотни форматов. Какой вкуснее и на что обратить внимание при выборе?

Виды пуэра

Первым делом определитесь, какой пуэр нравится больше – Шу или Шен.

Основные отличия:

Шен светлый, свежий, с легкими травяными нотками. Рецепт изготовления этого чая появился много веков тому назад. Особенность в том, что он дозревает после изготовления, поэтому на состаренный Шен пуэр цена обычно выше, чем на молодой.

Шу темный, внешне напоминает черные сорта. Он появился позже, чем Шен, когда изобрели технологию ускоренной ферментации чайного листа. Долго дозревать чаю уже не нужно, за годы хранения существенных изменений вкуса не происходит.

Сырье для пуэров собирают преимущественно в провинции Юньнань. В купаже могут быть листья одного региона или даже дерева, а также смесь (купаж) из сырья разных мест или годов сбора. Это позволяет чайным мастерам создавать уникальные рецепты с многогранными вкусами. Среди лидеров производства пуэров такие фабрики, как Мэнхай, Сягуань, Мэнку, Хайвань.

Кроме того, пуэр бывает рассыпным и прессованным. Чаю издавна придают форму лепешек, блинов, квадратов. Иногда продают в виде аккуратных точей и порционных таблеток, которые рассчитаны на одно заваривание.

Как выбрать пуэр

Обращайте внимание на качество. Добротный Шу или Шен никогда не фасуют в порционные пакетики, как зеленые и черные сорта, которые продаются в наших супермаркетах. Поэтому можно оценить внешний вид чая.

Текстура блина или кирпича должна быть равномерной. В большинстве видов приветствуется содержание молодых пушистых почек. В чае не должно быть лома и пыли.

Аромат чистый, без примесей влажности, сырого подвала и протухшей рыбы. Если продавец уверяет, что именно так должен пахнуть пуэр, не верьте. Это следствие неправильного хранения.

В большинстве случаев предоставляют возможность заказать пуэр небольшой порцией, например, часть блина в разломе.

Как заваривать пуэр

Шу и Шены лучше заваривать проливами, в соответствии с китайской чайной традицией:

Обдайте посуду кипятком, чтобы прогреть ее. Добавьте чай из расчёта 1-2 чайные ложки на 150-200 мл. Вода должна быть мягкой питьевой, но не минеральной. Залейте воду и сразу же слейте ее, так мы промыли и распарили чаинки. Снова долейте воду и дайте чаю настояться от 30 секунд.

Заваривайте по такой же схеме еще до 8 раз, пока настой не потеряет вкус. Время выдержки с каждым разом увеличивайте.