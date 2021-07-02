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Сегодня в Окружной административный суд Киева поступил административный иск от Юрия Витренко и заявление о его обеспечении. Ответчиком указано Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами – Кабинет Министров Украины и АО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», сообщает пресс-служба суда.

В частности, в заявлении об обеспечении иска Витренко просит ОАСК приостановить действие предписания НАПК, датированное 1 июля 2021 года. В то же время, в исковом заявлении истец просит признать противоправным и отменить данное предписание Нацагентства.

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним, 14 июня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что  распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В связи с этим НАПК внесло соответствующее предписание КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней и обратился в суд.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.

1 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт №1 с председателем правления Нафтогаза как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона Украины «О предотвращении коррупции».
ForUm

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