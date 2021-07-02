Группа народных депутатов требуют от министра обороны Андрея Тарана объяснений и извинений за планы показать женщин-военнослужащих на параде к 30-летию независимости Украины на каблуках.

Нардепы требуют от Минобороны провести служебное расследование и доложить обществу: кто принял такое решение, сколько средств потрачено на закупку этой обуви на налоги украинцев и кто понесет материальную ответственность за это.

В Украине по состоянию на утро 2 июля зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 36, медработников - 33).

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрениях должностным лицам Министерства обороны и ЧАО «Кузня на Рыбальском» из-за поставки в Вооруженные силы Украины военной техники низкого качества.

Цены на природный газ на торгах в четверг превысили отметку в 15 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу в отношении экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, которому Печерский райсуд назначил наказание в виде пожизненного заключения за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

С 1 июля Нидерланды разрешили въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью, в том числе с вакцинами китайского и индийского производства, применяемыми в Украине.