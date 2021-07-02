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Цены на природный газ на торгах в четверг превысили отметку в 15 тысяч гривен за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные «Украинской энергетической биржи», передает «Экономическая правда».

Как подчеркнул собеседник ЭП на газовом рынке, такой показатель является абсолютным рекордом за всю историю.

За день до этого средневзвешенная цена природного газа на УЭБ была на уровне 13,4 тысячи гривен за тысячу кубов. Таким образом, за день стоимость газа выросла более чем на 1500 гривен.

Цены на газ на европейском рынке также продолжают тенденцию к росту, что отражается и на внутреннем рынке.

Так, приведенная стоимость природного газа в нидерландском хабе TTF к границе Украины по состоянию на 2 июля составила 16,637 тысяч гривен за тысячу кубометров, свидетельствуют данные УЭБ.

Приведенная стоимость учитывает цену газа на хабе, стоимость транспортировки по газопроводам Европы, тариф для точки входа в ГТС Украины и НДС.

Как отмечают участники рынка, цены на природный газ растут прежде всего из-за сезонных факторов, в частности - высокий спрос, низкие запасы в хранилищах, а также злоупотребление российского «Газпрома», который искусственно ограничивает объемы поставок топлива на европейский рынок.

Напомним, накануне газоснабжающие компании опубликовали июльские ценники на «голубое топливо» для населения.

По сравнению с июнем месячные предложения на июль подорожали. Базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных.

В июле годовые цены будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр в зависимости от поставщика.

Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июль, колеблются от 7,99 и до 15,5 грн за кубометр.
ForUm

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