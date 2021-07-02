Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций по делу в отношении экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, которому Печерский райсуд назначил наказание в виде пожизненного заключения за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Как сообщила пресс-служба суда, сегодня, 2 июля 2021, коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда завершила кассационное рассмотрение и объявила решение по делу Пукача.

«По результатам рассмотрения уголовного дела № 1-368/11 (производства № 51-6302 км 18) Верховный Суд оставил без изменений приговор Печерского районного суда Киева от 29 января 2013 и постановление Апелляционного суда Киева от 6 января 2016 года, а кассационные жалобы без удовлетворения», - говорится в сообщении

Георгий Гонгадзе – украинский журналист, основатель интернет-издания «Украинская правда» – исчез 16 сентября 2000 года.

В ноябре того же года в лесу Киевской области нашли тело без головы, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области обнаружили останки черепа, который якобы принадлежит Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Они получили от 12 до 13 лет заключения.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе. Пукач обжаловал это решение суда.