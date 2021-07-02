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Предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции председателю наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с главой правления Нафтогаза Юрием Витренко противоречит законодательству и будет оспорено в суде, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что, согласно действующему законодательству, такой способ реагирования НАЗК на нарушения как предписание не предусмотрен в случае применения статей 26 и 67 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

Законом Украины «О предотвращении коррупции» в части 2 статьи 26 предусмотрено, что нарушение пункта 1 части 1 этой статьи в части ограничения по заключению трудового договора (контракта) является основанием для прекращения соответствующего договора.

Правовые действия в сфере предпринимательской деятельности, совершенные с нарушением требований пункта 1 части 1 настоящей статьи, могут быть признаны недействительными.

В то же время, в случае выявления нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, Национальное агентство обращается в суд для прекращения трудового договора (контракта), признания сделки недействительной.

«Почему НАЗК не обращается в суд для прекращения соответствующего контракта, а играется в политику, и в чьих интересах это происходит? Почему до сих пор Нацагентство не реализовало предоставленное законом право на обращение в суд, а штампует предписания, умышленно углубляя конфликт, автором которого являются они сами?» - прокомментировал ситуацию сам Витренко.

Напомним, 14 июня в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что  распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные. В связи с этим НАПК внесло соответствующее предписание КМУ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней и обратился в суд.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.

1 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Клер Споттисвуд, в котором требует прекратить контракт №1 с председателем правления Нафтогаза как незаконный на основании ч. 2 ст. 26 закона Украины «О предотвращении коррупции».
ForUm

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