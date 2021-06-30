Когда у человека есть свободные средства, ними необходимо грамотно распоряжаться. Только тогда можно достичь финансовой независимости, насобирать крупную сумму на квартиру, машину, путешествие. Существует множество инвестиционных инструментов, каждый из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы. Для вложения средств в акции и облигации, бизнес, криптовалюту, необходимы специальные знания. Кроме того, присутствуют риски потери денег.

Лучшим решением для накопления определенной суммы будет банковский депозит на my.ukrsibbank.com/ru/personal/deposits/, который можно оформить на выгодных условиях. UKRSIBBANK предлагает клиентам вклады в гривнах. Возможности открыть депозит в валюте пока нет, но ситуация со временем может измениться. Рассмотрим, почему вклады в банке выгодны для клиентов.

Почему стоит инвестировать в депозитные вклады

Когда у человека на руках появляется относительно крупная денежная сумму (зарплата, премия, иной доход), у него появляется желание потратить ее на красивую одежду, деликатесы, какой-либо гаджет. Это отдаляет достижение финансовых целей. Если деньги поместить на депозит, потратить их на ненужные покупки не будет возможности. Вклады дисциплинируют, учат грамотно распоряжаться средствами, а дополнением к этому будет пассивный доход в размере от 0,5 до 9% годовых (в зависимости от типа финансового продукта). Для инвестирования на депозит не нужно никаких особых знаний – открыл счет и можно сразу переводить на него финансы. Все просто и прозрачно.

Депозитные вклады от надежного банка Украины: условия и особенности

«Гарантированный капитал». Вклад оформляется на срок от девяти месяцев до 2 лет. Депозит дает возможность сохранять средства и получить максимальный доход. Выплаты по депозиту (тело и проценты) осуществляются в конце срока действия договора.

«Надежный доход». Позволяет получать ежемесячную дополнительную прибыль. Вклады по депозиту этого типа оформляются на срок до 2 лет с возможностью автопролонгации.

«Счастливый возраст». Вариант вклада для пенсионеров, которые хотят сохранять средства и получать проценты на свои пенсионные начисления.

«Персональный план обогащения». Депозит для накопления средств на крупную покупку (автомобиль, машина, туристическая путевка, обучение). Возможность ежемесячного пополнения счета, наличие обязательного платежа, снятие денег с процентами по окончанию срока.

Чтобы узнать актуальные условия депозита от «Укрсиббанка», переходите на официальный сайт банка по ссылке вверху статьи. Можно связаться с менеджерами кредитно-финансового учреждения, которые проконсультируют по всем вопросам, помогут выбрать продукт с учетом потребностей, порекомендуют тот или иной вариант. Средства на депозитах и проценты в UKRSIBBANK находятся под защитой «Фонда гарантирования вкладов физлиц», поэтому можно не переживать об их потере в случае проблем в банке – государство возместит все в полном объеме. Тысячи довольных клиентов по всей стране сохраняют деньги на вкладах для реализации финансовых целей, теперь очередь за вами!