Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский народ исторически принадлежит к европейской семье народов. Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление Министерства иностранных дел Беларуси о намерении разорвать связи с Евросоюзом в ответ на санкции.

«Можно заявить о выходе из «Восточного партнерства», но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семьи народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко», - написал Кулеба.

Накануне Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дирка Шюбеля и выступило с заявлением «в связи с введенным Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси».

Как сообщил МИД Беларуси, в ходе встречи послу ЕС «была заявлена ​​жесткая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство».

Объявление было сделано через четыре дня после того, как ЕС наложил дополнительные широкие санкции на основные продукты белорусского экспорта и на доступ страны к финансам с ЕС в ответ на «эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси и жестокое подавление гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске 23 мая и связанного с этим задержания журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги».