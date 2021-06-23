Скончался бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

«Богдан Соколовский ушел в мир иной. Политик. Дипломат. Физик», - написала в Facebook экс-руководитель главного управления информационной политики секретариата экс-президента Украины Виктора Ющенко Лариса Мудрак.

«Он тонко и глубоко чувствовал особые нюансы роли и возможности Украины на мировой карте... Мы не договорили. О многом», - добавила она.

«Это фото на одной из многочисленных пресс-конференций в период 2005-2010гг. В то время он был Почетным и Чрезвычайным послом по международным вопросам энергетической безопасности. Я модерировала тогда все его пресс-конференции. Это были первые открытые войны с Россией, только тогда энергетические», - отметила Мудрак.

Соколовский, 1954 г.р., с 1993-го по 2004 год был на дипломатической работе в министерстве иностранных дел Украины. Потом работал советником президента Украины Ющенко по вопросам внешней политики.

В 2008-2010 гг. работал уполномоченным и представителем президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности. На этой должности был одним из немногих, кто озвучивал официальную позицию Украины в самом начале января 2009 года после провала газовых переговоров с РФ.