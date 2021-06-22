В ряде регионов Украины, в том числе Киеве, зафиксировано ухудшение метеорологической видимости. Ситуация улучшится к середине ночи, однако остаточные явления перемещения пылевых частиц будут наблюдаться еще некоторое время.

«Атмосферным течением пылевое облако сегодня пронесло Украины от побережья Азова до Полесья», – сообщил синоптик Валерий Латуха. По словам синоптика, данное явление имеет собственное имя – «Астраханский суховей».

Правоохранители задержали жителя Белогородки, подозреваемого в жестоком убийстве и поджоге жилого дома. Как оказалось, 47-летний мужчина погиб не в огне, а в результате хладнокровного убийства. Выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.

На берегу моря возле села Лебедевка Одесской области произошел оползень рядом с базой отдыха. По предварительной информации под почвой могут находиться люди.

За сутки 21 июня в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Министерству иностранных дел и Министерству здравоохранения поручили подготовить предложения о целесообразности установки дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».

Для украинцев в возрасте от 55 лет планируют ввести обязательные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий граждан - ежегодно.

Правительство Украины не планирует добиваться национализации завода по производству авиадвигателей «Мотор Сич», сообщил вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.