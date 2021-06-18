Решение Окружного админсуда города Киева о временной приостановке предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции относительно устранения нарушений, касающихся назначения Юрия Витренко главой правления НАК «Нафтогаз Украины», было принято после рассмотрения иска премьер-министра Дениса Шмыгаля в рекордно быстрые сроки. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

«ОАСК обеспечил рассмотрение ходатайства об обеспечении иска в рекордные сроки - менее чем за два дня. Такая скорость является беспрецедентной для украинского правосудия. Особенно учитывая то, что по состоянию конец 2020 году в судах накопилось более 3000 дел по коррупционерам, которые не были рассмотрены», - отметил глава НАПК Александр Новиков.

Он добавил, что удовлетворение этого ходатайства судом еще раз доказывает вопиющую необходимость завершения судебной реформы.

Как сообщал ForUm, сегодня, 18 июня, Окружной административный суд города Киева остановил предписание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции к Кабинету Министров Украины относительно устранения нарушений, касающихся назначения Витренко председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции заявили, что распоряжение правительства о назначении председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал принять решение относительно увольнения Витренко в течение 10 дней и обратился в суд.

18 июня Окружной административный суд города Киева приостановил действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с требованием уволить главу правления Нафтогаза Юрия Витренко.