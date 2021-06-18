18 июня 2021 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в установленном законом порядке подал апелляционную жалобу на приговор ВАКС от 21.05.2021, которым народный депутат Украины VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы по наему номера в гостинице «Киев».

«Сторона обвинения считает приговор незаконным, поскольку выводы суда, изложенные в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства», - сообщила пресс-служба САП.

Апелляционные требования прокурора сводятся к принятию судом апелляционной инстанции своего приговора с признанием указанного лица виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначением наказания в виде лишения свободы и дополнительных наказаний.

В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Так, несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, депутат получил из государственного бюджета в качестве компенсации 543,9 тыс. гривен.

Напомним, 21 мая Высший антикоррупционный суд оправдал экс-нардепа Андрея Левуса по делу о незаконном получении компенсации на расходы за наем номера в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.