также в разделеОбщество
В Киеве попрощались с Чапкисом
Данилов: Украинская армия способна освободить Донецк
Задержана группировка, воровавшая из вагонов сотни тон угля 17
СБУ предупредила на Виннитчине экологическую катастрофу 11
Оксана Марченко помогла спасти брошенных на кладбище в Одессе инвалидов 17
В порт Одессы зашли два корабля НАТО 15
Сотрудники оборонного предприятия пытались продать азиатам секретные разработки 15
Германия открывает границы для украинцев 14
СНБО: Ситуация в ОРДЛО напоминает концлагерь 14
Минэнерго анонсировало изменение тарифов на электроэнергию 77
В Украине откроют 5 центров диагностики болезней у новорожденных 12
На Черниговщине чиновники незаконно продали стратегический комбинат 17
В Украине зафиксировано 967 новых случаев COVID-19 23
17 июня. Картина дня 23
ГБР нагрянуло с обыском в Антирейдерскую комиссию Минюста 23
Эстония подарит Украине до 200 тысяч доз COVID-вакцины 15
Задержанный на взятке полицейский пытался съесть $500 16
В устье Дуная появились два новых острова 16

18 июня 2021 прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры в установленном законом порядке подал апелляционную жалобу на приговор ВАКС от 21.05.2021, которым народный депутат Украины VIII созыва признан невиновным в незаконном получении компенсации на расходы по наему номера в гостинице «Киев».

«Сторона обвинения считает приговор незаконным, поскольку выводы суда, изложенные в нем, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного производства», - сообщила пресс-служба САП.

Апелляционные требования прокурора сводятся к принятию судом апелляционной инстанции своего приговора с признанием указанного лица виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначением наказания в виде лишения свободы и дополнительных наказаний.

В ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о совершении народным депутатом уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Так, несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, депутат получил из государственного бюджета в качестве компенсации 543,9 тыс. гривен.

Напомним, 21 мая Высший антикоррупционный суд оправдал экс-нардепа Андрея Левуса по делу о незаконном получении компенсации на расходы за наем номера в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5