В Украине откроют пять центров неонатального скрининга. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, 17 июня Верховная Рада поддержала внесение изменений в госбюджет на 2021 год. Этим проектом предлагается перераспределить 300 млн грн из Фонда президента для создания в Украине возможности проведения расширенного неонатального скрининга.

«5 центров неонатального скрининга с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий будут работать на полную мощность (80 тыс. тестирований в год) и обеспечат обследование новорожденных из всех регионов Украины», - отметил Ляшко.

Министр подчеркнул, что в этих центрах смогут диагностировать 21 редкое заболевание, в частности спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз, фенилкетонурию, эндокринологические заболевания и тому подобное.

По его словам, на базе «Охматдета» будет создан высокотехнологичный референс-центр для подтверждения диагноза с использованием широкого спектра современных лабораторно-диагностических технологий.