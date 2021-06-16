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Президент РФ Владимир Путин прибыл первым на женевскую виллу Ла Гранж, где пройдут его переговоры с президентом США Джозефом Байденом, российского лидера встречал президент Швейцарии.

На крыльце виллы Путина встретил президент Швейцарии Ги Пармелен. Президенты поприветствовали друг друга рукопожатием и в течение пары минут без переводчиков о чем-то пообщались. Затем Путин и Пармелен зашли в здание.

Примерно через 15 минут после Путина к вилле подъехал и Байден. Американского президента также на крыльце встретил Пармелен.

 
ForUm

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