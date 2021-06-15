Сейм Польши принял во вторник резолюцию с призывом к государствам ЕС и НАТО принять шаги для остановки строительства газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство PAP.

За резолюцию проголосовали 452 депутата, против был только Павел Кукиз.

«Сейм в проявлении солидарности с нашими центральноевропейскими соседями, которые оказались перед угрозой российского экспансионизма, в частности, Украиной, призывает ЕС и его государства-члены, прежде всего Германию как нашего союзника по НАТО и партнеров по ЕС, к отказу в содействии реализации проекта газопровода «Северный поток-2» и к принятию шагов, направленных на немедленное и эффективное прекращение его строительства», - говорится в резолюции.

«Мы призываем к этому во имя уважения к ценностям, на которых опирается ЕС, во имя солидарности с Украиной и заботы о стабильности и безопасности в Европе, а также ради увеличения силы сопротивления Евросоюза на давление со стороны России» - добавили польские депутаты.

В резолюции также содержится призыв к США ввести санкции против тех, кто участвует в строительстве газопровода.

В резолюции также упоминается о военном давление России на Украину в угрозу взрыва вооруженного конфликта у границ ЕС.

«Северный поток-2», делая возможным отказ от транзита газа через Украину, откроет России путь к широкомасштабному военному наступлению на Украину без риска прерывания транзита вследствие военных действий «- отмечается в документе.

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2» - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода «Северный поток-2» тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.