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Президент Владимир Зеленский заявил, что люди уже меньше боятся земельной реформы и «с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира».

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, сообщает Экономическая правда.

«Я считаю, уже меньше боятся люди земельной реформы. Уже видят, что ни у кого ничего не забрали. А с 1 июля у людей уже будет возможность быть собственниками земли. И, думаю, что с 1 июля не поедет на поездах земля в другие страны мира, я думаю, она вся останется.

Я думаю, никаких сюрпризов не будет. Там многое надо сделать, земельная реформа и все эти законодательные инициативы - это начало, много подзаконных актов, реестры, кадастры и т.д. - еще нет всей программы орошения... Многие вещи, но начало есть этой реформы», - сказал президент.

«Люди успокаиваются, когда видят, что никто ни у кого ничего не забрал. Мне кажется, это важно. Будут какие-то преграды, какие-то проблемы - бывает, любую проблемную ситуацию можно исправить, если есть желание», - добавил он.

Напомним, 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельськохозяйственного назначения, согласно которому с 1 июля 2021 года отменяется действие моратория на продажу аграрной земли.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

Реализация земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около 2 млрд долларов или около 1,5% ВВП, заявил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.
ForUm

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