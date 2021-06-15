С грамотной организации рабочего пространства начинается путь к успеху в любой сфере деятельности, причем независимого от того, где трудится человек – дома или в офисе. Огромное значение имеет офисный стул, на котором большинству из нас приходится проводить как минимум 6-8 часов ежедневно. Если сидеть будет комфортно, то есть спина не будет уставать и искривляться из-за неправильного положения тела, то и эффективность работы окажется выше. Подбирать модель необходимо тщательно и с учетом множества нюансов, о которых нам рассказали специалисты интернет-магазина Маркет Мебели. Имея большой опыт в сфере реализации мебельной продукции в Украине, компания постоянно расширяет ассортимент и предлагает товары от известных брендов, а её консультанты – именно те, кто знают, как купить стул офисный и остаться довольными покупкой на 100%.

Чтобы вы поняли, почему стоит выделить время, силы и деньги на поиск идеальной конфигурации, приведем лишь несколько последствий неудачного выбора стула:

хроническое перенапряжение суставов и мышц рук и предплечий;

сколиоз;

смещение и истирание позвоночных дисков;

защемление нервов, провоцирующее сильные боли в спине, шее и голове;

быстрая утомляемость;

повышенное давление и сердечно-сосудистые заболевания;

ослабление иммунитета;

снижение работоспособности и, как результат, недовольство начальства и даже понижение в должности.

Согласитесь, гораздо проще приобрести рабочий стул с подходящими параметрами, чем потом иметь дело с такими серьезными проблемами. Надеемся, что наши рекомендации в этом помогут.

Виды офисных стульев по назначению

Несмотря на большой выбор кресел, многие фрилансеры и руководители компаний предпочитают покупать именно стулья в офис или для домашнего использования. Среди основных причин востребованности – компактность, широкий функционал и приемлемая цена. Нужно отметить, что не все модели дешевые, например, есть вариации премиум-класса, которые будут стоить в разы дороже бюджетных кресел. Большую роль как в плане денежных расходов, так и практичных возможностей изделий играет вид стульев. Принято дифференцировать продукцию по предназначению:

для посетителей – максимально простые и недорогие, поскольку нужны для кратковременного сидения в период ожидания либо общения с сотрудником компании;

для работников – эргономичные, но строгие в плане дизайна, при этом достаточно комфортные для продолжительного пребывания в сидячем положении. Большинство вариаций не оснащено подлокотниками и подголовником, а отделка спинки сделана из прочной ткани либо кожзама;

для руководителей – обязательно должны иметь мягкую обивку из натуральной либо экокожи, поворотный механизм сиденья и устойчивую конструкцию. Цветовая гамма, как правило, нейтральная (серый, белый, черный, коричневый), а в качестве бонуса может быть предусмотрен регулируемый подголовник.

Отдельно выделяют мебель для детей, которые сейчас сидят перед монитором стационарных ПК и ноутбуков не меньше, чем взрослые. Для них производители предлагают изделия с ортопедической спинкой и регулируемой высотой, при этом без острых деталей. Дополнением основному функционалу могут стать ролики.

Определение оптимальных характеристик

Как бы сильно ни хотелось за пару минут выбрать и купить офисный стул, лучше не спешить и внимательно проанализировать параметры предлагаемых изделий. Полное представление о товарах можно получить, пользуясь услугами мебельного интернет-магазина, где есть не только детальные описания с фотографиями, а также отзывами, но и опция сравнения. Солидные продавцы, к которым относится Маркет Мебели, предоставляют исключительно достоверные сведения, так что вы можете быть уверенными, что стул будет именно таким, как вы ожидали. Теперь детальнее о характеристиках, на которые нужно ориентироваться в процессе поиска:

Материал, из которого сделано основание. Это может быть древесина, металл. Обивка сиденья и спинки. Презентабельней выглядит натуральная кожа, но мебель с такой отделкой дорогая, так что большинство выбирает обивку из ткани, кожзама и сетки. Есть также пластиковые вариации, но они быстро царапаются. Наличие или отсутствие подлокотников и подголовника. Встроенный механизм подъема. Важен не только факт его наличия, который дает возможность менять высоту стула, но и принцип действия, определяющий легкость и надежность регулировки. Конфигурация спинки, которая определяет комфортность. В идеале офисный стул должен иметь S-образную спинку, повторяющую изгиб позвоночника – это позволит избежать быстрой утомляемости и искривлений. В некоторых изделиях премиум-класса есть возможность изменения угла наклона. Наличие колесиков – такая опция нужна для тех, кому нужно часто перемещаться по помещению или не хочется тратить много усилий, чтобы доставать вещи с дальней части стола. Расцветка. Тут все зависит от личных предпочтений и оттенков, использованных в оформлении интерьера домашнего кабинета или офиса. Стоимость и бренд-производитель. Предпочтительней покупать продукцию проверенных торговых марок, таких как Новый Стиль, АМФ и т.д.

Секреты удачного выбора от Маркет Мебели

Собираясь приобрести в Днепре, в Киеве или любом другом городе офисный стул для себя или персонала, необходимо придерживаться следующих правил: