Пламя охватило химический завод Chemtool в Роктоне (штат Иллинойс) в понедельник, вынудив эвакуировать людей, передает NBC News.

Власти начали эвакуацию жителей проживающих рядом с заводом, принадлежащим Chemtool Inc., который производит смазки, смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства. Возгорание началось около 7:30 утра по местному времени. Руководство завода заявило, что все его сотрудники находятся в безопасности, передает Интерфакс.

#UPDATE: Drone footage from the fire at the Chemtool facility in Rockton. (Courtesy: Karl Hoffman) pic.twitter.com/nvctAGjOav