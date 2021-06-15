Пламя охватило химический завод Chemtool в Роктоне (штат Иллинойс) в понедельник, вынудив эвакуировать людей, передает NBC News.
Власти начали эвакуацию жителей проживающих рядом с заводом, принадлежащим Chemtool Inc., который производит смазки, смазочные материалы, металлообрабатывающие жидкости и чистящие средства. Возгорание началось около 7:30 утра по местному времени. Руководство завода заявило, что все его сотрудники находятся в безопасности, передает Интерфакс.
#UPDATE: Drone footage from the fire at the Chemtool facility in Rockton. (Courtesy: Karl Hoffman) pic.twitter.com/nvctAGjOav— 23 WIFR (@23WIFR) June 14, 2021
Пожарные локализовали пожар, но завод продолжает гореть. Начальник пожарной охраны Роктона Кирк Уилсон заявил, что борьба с огнем с помощью воды может привести к опасному стоку в реку Рок, приток реки Миссисипи, расположенный примерно в 270 метрах к западу от завода. Пожарные решили, что это может привести к экологической катастрофе и отказались от тушения пожара водой.
«Здание в значительной степени уничтожено», - сказал журналистам Уилсон.
Чиновники заявили, что они обеспокоены тем, что такие химические вещества, как серная кислота, азот и свинец, могут распространяться через дым. Доктор Сандра Мартелл, администратор Департамента здравоохранения округа Виннебаго, попросила людей надевать маску при выходе на улицу.
Пока неизвестно, что стало причиной пожара.
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