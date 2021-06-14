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Министерство иностранных дел Беларуси вывело задержанного в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича на пресс-конференцию по инциденту с рейсом Ryanair.

МИД Беларуси ведет онлайн-трансляцию, сообщает ВВС Украина.

Сначала белорусский МИД анонсировал, что в пресс-конференции примет участие Департамент авиации Министерства транспорта, Следственный комитет, Минобороны, пограничники и «другие релевантные спикеры».

Но за считанные минуты до начала в зал занесли табличку с именем Романа Протасевича, извинились за задержку и объяснили, что в последний момент, «он захотел принять участие».

В зале также находились журналисты ВВС. Однако они вышли посреди пресс-конференции - по их мнению, очевидно, что Протасевич находится в зале «по принуждению».

Командующий Военно-воздушных сил Беларуси Игорь Голуб показывал слайды и скриншоты, настаивая, что никакого перехвата рейса Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс, не было.

«До границы с Литвой - 2-2,5 мин полета. Но командир воздушного судна начал разворот. На фото рядом нет истребителя», - сказал он, демонстрируя слайды.

 

«Там была команда: мы вам рекомендуем, а командир воздушного судна решил сам пойти на посадку в аэропорт Минск-2», - пояснил военный.

 

Сам Протасевич, отвечая на вопрос журналистов, заверил, что он «чувствует себя прекрасно», ни на что жалоб не имеет и его «никто не бил».

 

Заверил, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием.

 

И добавил, что заложниками ситуации стали его девушка София Сапега, которую вместе с ним задержали в Минске, и его родители, которые сейчас находятся в Польше.

Протасевич отказался отвечать на вопрос о том, давал ли он какие-то показания по запросам так называемой «ЛНР» и объяснил это тем, что об этих вопросах может говорить только со Следственным комитетом Беларуси.

А присутствующий на брифинге председатель Следственного комитета Дмитрий Гора отметил, что никаких официальных обращений от «ЛНР» к ним не поступало.

Ранее Александр Лукашенко через российского президента Путина пригласил представителей так называемой «ЛНР» «поставить вопрос» Роману Протасевичу.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Основатель батальона «Азов» Андрей Белецкий заявил, что Протасевич работал на Донбассе как журналист.
ForUm

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