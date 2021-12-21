также в разделеМир
В Беларуси заявили о нападении на свое посольство в Лондоне 25
Форум в Давосе отложили из-за «омикрона» 14
Amnesty International: Мигрантов в Беларуси избивали, пытали и натравливали собак 34
Китайская теннисистка заявила, что не обвиняла влиятельного политика в изнасиловании 20
На детском Евровидение-2021 победила представительница Армении 24
Столтенберг обещает, что НАТО не пойдет на компромисс в вопросах Украины 22
Среди привитых от коронавируса детей наблюдается заболеваемость миокардитом 21
Великобритания не будет отправлять войска для защиты Украины 18
МО Германии: Ответственные за агрессию против Украины должны испытать персональные последствия 18
IBM и Samsung разработали чип, который увеличивает время работы телефона от одной зарядки 230
Польша блокирует ввоз украинской продукции в ЕС 29
ВОЗ: Штамм Омикрон быстро распространяется по всему миру 21
Сенат США в январе проголосует за введение санкций в отношении "Северного потока-2" 58
В МИД РФ заявляют, что Россия будет вести переговоры с США исключительно на двусторонней основе 24
Салливан: Путин еще не принял решение о нападении на Украину 32
ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса Covovax 26
Министр здравоохранения ФРГ предупредил о предстоящей масштабной пятой волне коронавируса 12
Запад не будет отключать Россию от платежной системы SWIFT 265

Россиянка Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщил Интерфаксу ее отчим Сергей Дудич.

Близкие гражданки России и она сама находятся сейчас в ожидании решения и суда и больше ничего не комментируют.

Как сообщалось, 23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

После инцидента с самолетом Европейский Совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.

Адвокат к Сапеге был впервые допущен 28 мая.

В декабре ей предъявлено обвинение  по семи статьям УК: ч.3 ст.130 (умышленные действия, направленные на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности, совершенные организованной группой и повлекшие тяжкие последствия); ч.4 ст.16 и ст.364 (организация насилия и угроз применения насилия в отношении сотрудника органа внутренних дел и его близких); ч.4 ст.16 и ст.365 (организация воздействия на сотрудника органов внутренних дел с целью изменения характера его законной деятельности путем угрозы уничтожением и повреждением имущества и оглашения сведений, которые он желает сохранить в тайне); ч.4 ст.16 и ч.1 ст.366 (организация насилия и угроз в отношении должностного лица); ч.4 ст.16 и ст.389 (организация угрозы в отношении судьи и его близких); ч.4 ст.16 и ст.198 (организация воспрепятствования деятельности журналиста); ч.ч.1 и 2 ст.203-1 (умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни и персональных данных другого лица).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
2871 грн.
17
Теги