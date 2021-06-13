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Президент США Джо Байден пообещал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным будет с ним "очень прямолинейным". Лучшим способом улучшить отношения США и РФ является личная встреча.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, передает CNN.

Президент США отметил, что американо-российские отношения находятся на низком уровне.

«Я думаю, что он (президент России Владимир Путин - ред.) прав, это низкая точка - и это зависит от его действий по соответствию международным нормам. Что во многих случаях им не соответствует», - сказал Байден относительно комментариев Путина о низком уровне отношений России и США.

Американский лидер отметил, что на встрече с Путиным он хочет понять, есть ли условия для улучшения отношений.

«Речь идет о том, чтобы я четко понял, какие условия есть для улучшения отношений с Россией. Мы не ищем конфликта. Мы стремимся исправить те действия, которые, по нашему мнению, противоречат международным нормам», - пояснил президент США.

Байден надеется, что саммит обеспечит пути сотрудничества США и России. По его мнению, во время встречи можно наметить "определенную стратегическую доктрину", в частности, возможно, по вопросам климата.

«Я думаю, что лучший способ справиться с этим - это встреча моя с ним. Мы с ним поговорим. Я знаю, вы не сомневаетесь, что я буду с ним очень прямолинеен», - сказал Байден журналистам со смехом.

Напомним, Путин назвал свои цели встречи с Байденом.
ForUm

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