также в разделеМир
В Пакистане решили бороться с антивакцинаторамы, блокируя им телефоны 9
В Китае произошел масштабный взрыв газа: есть жертвы 15
NASA презентовала ракеты для полета на Луну 14
Азербайджан и Армения обменялись пленными и картой минных полей 12
Обстрел больницы в Сирии: есть жертвы 16
Меркель и Байден на саммите G7 обсудили «Северный поток - 2» 22
Британия может перенести ослабление карантина 12
Канада отказалась прививать население вакциной Johnson & Johnson 25
Борис Джонсон встретился с лидерами ЕС 16
Родители Протасевича попросили Меркель о помощи 17
Байден проведет собственную пресс-конференцию после встречи с Путиным 15
60 млн доз вакцины Johnson & Johnson выбросят из-за экологических причин 24
Блинкен: США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с правительством РФ 13
Горбатый кит проглотил ловца лобстеров: мужчине удалось выжить 35
После стрельбы в США двое погибших, семь раненых 17
Лидеры G7 примут декларацию по борьбе с новыми пандемиями 13
Путин сравнил Трампа и Байдена 30
Названы лауреаты Пулитцеровской премии 2021 года 16

Президент России Владимир Путин назвал цель встречи с президентом США Джо Байденом. Он хочет восстановить контакты.

Об этом сообщает ТАСС.

Также российский президент хочет наладить диалог по направлениям, "представляющим взаимный интерес".

Путин заявил в интервью "Россия 1", что у экономик России и США есть взаимная заинтересованность.

«Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» - сказал он.

Целью саммита России и США Путин назвал восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.

Напомним, Байден проведет собственную пресс-конференцию после встречи с Путиным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
13
Теги