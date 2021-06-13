Президент России Владимир Путин назвал цель встречи с президентом США Джо Байденом. Он хочет восстановить контакты.
Об этом сообщает ТАСС.
Также российский президент хочет наладить диалог по направлениям, "представляющим взаимный интерес".
Путин заявил в интервью "Россия 1", что у экономик России и США есть взаимная заинтересованность.
«Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?» - сказал он.
Целью саммита России и США Путин назвал восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.
Напомним, Байден проведет собственную пресс-конференцию после встречи с Путиным.
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