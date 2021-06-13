В Швейцарии в воскресенье, 13 июня, проходит референдум по ряду экологических инициатив, в частности запрета в стране синтетических пестицидов.

Об этом сообщает BBC.

Один из вопросов предлагает отменить субсидии для фермеров, которые используют пестициды, а второй — полностью их запретить в течение следующих 10 лет. Так, Швейцария может стать второй страной в мире и первой в Европе, которая запретит пестициды. Такое ограничение действует с 2013 года только в азиатском Бутане.

Впрочем, по предварительным результатам, участники референдума не поддержали полный запрет пестицидов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Швейцарии gfs-bern. За такое внедрение выступили лишь 40% избирателей (погрешность — 1%).