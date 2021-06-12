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Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По его словам, такой формат является «наиболее подходящим» для общения со СМИ. Он добавил, что в администрации ожидают, что встреча президентов «будет откровенной и прямолинейной».

«Персональная пресс-конференция — это соответствующий формат для четкого общения со свободной прессой о темах, которые подняли во время встречи — как с точки зрения вопросов, по которым мы можем договориться, так и в областях, где у нас есть серьезные опасения», — подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, небо над Женевой закроют из-за встречи Байдена и Путина.
ForUm

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