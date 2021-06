Об этом сообщает издание Cape Cod Times.

Паккард занимается отловом лобстеров в течение 40 лет. Для этого он погружается в воду и достает их из песчаного дна.

Инцидент произошел 11 июня у берегов города Провинстауне (штат Массачусетс). Мужчина рассказал, что нырял с аквалангом с катера и, будучи на дне, почувствовал сильный толчок, после чего все стало темным.

«Я почувствовал, что могу двигаться, и то, что животное сжимает мышцы во рту», — рассказал дайвер, добавив, что на секунду подумал о смерти.

