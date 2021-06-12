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56-летний дайвер Майкл Паккард ловил лобстеров на побережье штата Массачусетс, когда его проглотил горбатый кит. Мужчина пробыл 30−40 секунд в его рту, прежде чем животное выплюнула его.

Об этом сообщает издание Cape Cod Times.

Паккард занимается отловом лобстеров в течение 40 лет. Для этого он погружается в воду и достает их из песчаного дна.

Инцидент произошел 11 июня у берегов города Провинстауне (штат Массачусетс). Мужчина рассказал, что нырял с аквалангом с катера и, будучи на дне, почувствовал сильный толчок, после чего все стало темным.

«Я почувствовал, что могу двигаться, и то, что животное сжимает мышцы во рту», — рассказал дайвер, добавив, что на секунду подумал о смерти.

Сначала Паккард думал, что оказался внутри белой акулы, но чувствовал, что зубов вокруг нет. Тогда ему пришло в голову, что его проглотил кит. Мужчина пытался бить кита изнутри — и вдруг животное начало трясти головой и выплюнула его в воду. Паккард подсчитал, что пробыл во рту кита 30-40 секунд. Он самостоятельно добрался катера.

Серьезных повреждений у дайвера не выявили, только заподозрили вывих колена. Зоологи рассказали, что случай с Паккардом — редкость. Горбатые киты обычно не трогают людей. Вероятно, животное захватывало ртом добычу рядом с дайвером и ненароком проглотило его.
ForUm

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