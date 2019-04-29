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В Финнмарке (регион на севере Норвегии) рыбаки обнаружили белуху с камерой GoPro и обвесом с надписью «оборудование Санкт-Петербурга», сообщает «Дождь».

Один из рыбаков рассказал, что 25 апреля, когда он рыбачил возле острова Ингё с отцом и братом, к их лодке подплыла белуха. На животном был ремень с обвесом и камерой GoPro. Ремень был очень туго затянут, его удалось снять с кита только на следующий день. По словам рыбака, белуха приручена и позволяла себя гладить.

Ученые предположили, что белуха могла «сбежать» из России. Морской биолог из Института морских исследований Мартин Биюв уточнил, что норвежские ученые не маркируют китов таким образом. Он предположил, что это могли сделать моряки ВМФ России.

«Мы знаем, что в России держат прирученных китов и что некоторые из них сбегают и следуют за нашими лодками», — сказал профессор Университета Тромсе Ойдин Рикардсен. Он добавил, что разговаривал с несколькими российскими учеными и они сказали, что белуха могла принадлежать российскому флоту в Мурманске.
ForUm

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