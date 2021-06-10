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Соединенные Штаты отнесли Украину в перечень стран, путешествия в которые стоит пересмотреть, ранее туристам советовали вообще не посещать Украину.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Посольство США в Украине.

Украину отнесли к третьему уровню опасности из-за распространения коронавируса, раньше наша страна находилась на четвертом уровне.

В Центре контроля и профилактики заболеваний США указывают, что в Украине сохраняется высокий уровень распространения COVID-19.

По-прежнему путешественников просят не ездить на Донбасс и в оккупированный Крым.

В апреле Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не стоит путешествовать в связи с распространением COVID-19.
ForUm

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