Бывший член «Слуги народа», внефракционный народный депутат Александр Юрченко, которого подозревают во взяточничестве, намерен доказывать свою невиновность в Европейском суде по правам человека. Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

«Я докажу свою непричастность к этим всем действиям в Европейском суде по правам человека. Будут судебные иски к определенным телеканалам, которые поносили мое имя откровенной ложью: будут извинения и будет официальное признание того, что ко всему этому я не имею никакого отношения. Все те, кто мое имя поносил и поливал ложью, будут наказаны», - подчеркнул депутат.

Юрченко утверждает, что в настоящее время полностью сотрудничает со следствием и хочет, чтобы все «скорее закончилось». По его словам, материалы его дела уже переданы в суд.

Депутат также рассказал, что по подозрению долгое время не мог выезжать за территорию Киева, а пока ему запрещен выезд за территорию Украины, однако, добавил, что это не мешает выполнять депутатские обязанности.

Напомним, 13 сентября НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции «Слуга народа» Ивана Фищенко. Ему сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки сообщникам Юрченко. На видео, которое опубликовало НАБУ, Юрченко отмечает, что кроме денег, о которых договаривался его помощник Иван Фищенко, хотел бы получить 3% акций якобы будущего завода, который должен быть построен в Украине иностранные инвесторы: «Хотел бы получить кусочек этого большого пирога».

По данным следствия, помощник взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.

15 сентября ВАКС арестовал помощника нардепа с альтернативой залога в 1,5 миллиона.

17 сентября генеральный прокурор подписала сообщение о подозрении Юрченко.

Его исключили из фракции.

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн. 25 сентября за него внесли залог и он вышел на свободу.

Если вину Юрченко докажут в суде, он может получить от 8 до 12 лет за решеткой.