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Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией. Он доставил принадлежности для членов экипажа МКС.

«Грузовой космический корабль Dragon автономно состыковался в 5:09 по восточному времени, что сделало его пятым космическим кораблем, который в настоящее время припаркован на МКС», - говорится в сообщении.

Dragon доставил, кроме принадлежностей для экипажа МКС, пару выдвижных солнечных батарей.

Напомним, 3 июня сообщалось, что SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon.

Это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.
ForUm

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