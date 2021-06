«Грузовой космический корабль Dragon автономно состыковался в 5:09 по восточному времени, что сделало его пятым космическим кораблем, который в настоящее время припаркован на МКС», - говорится в сообщении.

Dragon доставил, кроме принадлежностей для экипажа МКС, пару выдвижных солнечных батарей.

Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX's cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq