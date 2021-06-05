Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией. Он доставил принадлежности для членов экипажа МКС.
Об этом сообщили в Twitter NASA.
«Грузовой космический корабль Dragon автономно состыковался в 5:09 по восточному времени, что сделало его пятым космическим кораблем, который в настоящее время припаркован на МКС», - говорится в сообщении.
Dragon доставил, кроме принадлежностей для экипажа МКС, пару выдвижных солнечных батарей.
Contact and capture are confirmed at 5:09am ET. @SpaceX's cargo Dragon has arrived at the @Space_Station, delivering over 7,300 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and new roll-out solar arrays for the orbiting lab. pic.twitter.com/N9xPNC4Axq— NASA (@NASA) June 5, 2021
Напомним, 3 июня сообщалось, что SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon.
Это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.
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