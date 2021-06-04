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Всеукраинский телемарафон «Семья на карантине» поможет получить ценные советы для укрепления семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на family.church.ua, об этом написал руководитель Синодального отдела УПЦ по делам семьи митрополит Пантелеимон.

Телемарафон состоится 6 июня в 17.00 и будет доступен онлайн на Ютуб канале Семейного отдела УПЦ.

Как отметил архиерей, карантин негативно повлиял на многие украинские семьи и марафон призван помочь семьям преодолеть трудности.

«Карантин внёс серьёзные изменения в привычную жизнь. Украинский социум всё глубже погружается в кризис семейных отношений. Из-за вынужденной самоизоляции на поверхность поднялось множество проблем: отсутствие качественной коммуникации в семье, неумение говорить и слышать, понимать и ценить, уважать и любить друг друга. Как следствие, существенно увеличилось количество случаев семейного насилия и разводов, от чего неминуемо страдают души наших детей», - отметил владыка Пантелеимон.

«В это нелёгкое время испытаний семья как Богом установленный институт требует надёжной защиты и решительных действий. Призываю всех вас, неравнодушных к жизни и дальнейшей судьбе своих семей, а также будущего ваших детей, поговорить и послушать, понять и осознать вызовы, которые стоят перед нашими семьями, для того чтобы вместе найти путь для их решения», - призвал архиерей.

Телемарафон состоится по инициативе Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.
ForUm

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