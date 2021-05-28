Министерство иностранных дел Украины готовит переговоры между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом.

Контакты Зеленского и Байдена будут предшествовать встрече американского президента с Владимиром Путиным, которая запланирована на 16 июня.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сказал в эфире телеканала «Украина 24», передает УНИАН.

Енин рассказал, что Байден на встрече с Путиным будет в первую очередь отстаивать американские интересы.

«Прежде всего, президент Соединенных Штатов по определению будет на стороне интересов Соединенных Штатов Америки, но фишка в том, что именно в этом аспекте наши двусторонние интересы совпадают фактически на все 100%. Как мы уже говорили, мы имеем чрезвычайно доверительный диалог с нашими американскими партнерами, и встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом», - сказал Енин.

Он подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство «тщательно готовит» повестку дня, а также согласовывает организационные вопросы ожидаемых контактов Зеленского и Байдена.

«Именно поэтому мы более чем уверены в том, что американские партнеры выдержат достаточно четкую и жесткую линию, которой они придерживались в отношениях с нашим государством в их контактах с агрессором с самого начала украинско-российской войны с 2014 года. Никаких компромиссов в этом вопросе быть просто не может в теории», - заявил Енин.