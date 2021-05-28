Вакцинированный от COVID-19 человек в случае заболевания не попадет в больницу и не будет нуждаться в кислородной поддержке.

Как передает Укринформ, об этом сказала медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

«Какие ожидания от вакцинации? Означает ли, что вакцинированный человек не заболеет? Нет, он может заболеть, но перенесет заболевание гораздо легче, не умрет от COVID-19, не попадет в реанимацию, и скорее всего не будет нуждаться в кислородной поддержке. Согласитесь: все эти три вещи - не умереть, не попасть в реанимацию и не нуждаться в кислородной поддержке - довольно важны. Такие ожидания от вакцинации», - рассказала Булавинова.

Вместе с тем она отметила, что при инфицировании COVID-19 вакцинированный человек все равно может передать болезнь другим, и это надо учитывать.

Продолжаются исследования, насколько вакцинация от COVID-19 влияет на распространение этой болезни, уменьшает ли она передачу болезни.

По словам эксперта, противопоказанием для вакцинации может быть серьезная аллергическая реакция на первую дозу вакцины. Относительными противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 могут быть температура и признаки насморка.

«В нормальной ситуации это не является противопоказанием к вакцинации, это только в странах бывшего СССР оставалось противопоказанием к вакцинации. Но вообще не является противопоказанием. В ситуации с COVID-19 мы все-таки используем это как временное противопоказание, потому что насморк и кашель может проявиться при COVID-19. И человек в очереди (на вакцинацию - ред.) инфицирует всех. Для него самого вакцинация будет безопасной, но если у него COVID-19, то он инфицирует и бригаду, и всех, кто стоял в очереди», - сказала Булавинова.

Поэтому, по ее словам, лицам, у которых на время вакцинации есть признаки респираторного заболевания, стоит отложить вакцинацию до выздоровления.

Также медэксперт подчеркнула, что беременность не является причиной отказываться от вакцинации, так же как и наличие заболеваний - диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических и др.

«Наоборот, тяжелые хронические заболевания, диабет, астма, кардиологические, онкологические заболевания являются прямым показанием (к вакцинации - ред.), для того чтобы как можно скорее пвакцинироваться от COVID-19, потому что люди с такими заболеваниями от COVID-19 точно могут погибнуть. Их в первую очередь вакцинировали во всем мире», - отметила Булавинова.

После вакцинации необходимо подождать в вакцинальном пункте 20-30 минут. Именно за это время проявляются серьезные аллергические реакции на вакцину. Среди других проявлений побочных эффектов, по словам Булавиновой, могут быть повышение температуры, лихорадка, боль в месте введения вакцины, слабость. Поэтому стоит заранее приобрести жаропонижающие средства, например, парацетамол или ибупрофен.

В то же время эксперт заметила, что люди старшего возраста легче переносят вакцинацию от COVID-19.

По словам Булавиновой, чаще побочные эффекты после вакцинации первой дозой наблюдаются при введении вакцины AstraZeneca, в случае вакцинации препаратом Pfizer побочные эффекты могут проявиться после введения второй дозы.

Врач посоветовала после получения первой дозы вакцины от COVID-19 уточнить, когда именно ждать вакцинацию второй дозой.

«Важно знать - когда, где и как, куда вам прийти, придут ли к вам (в случае если вакцинация проводилась на предприятии - ред.), кому звонить и где отслеживать», - сказала Булавинова.