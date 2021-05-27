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В субботу, 29 мая, на «Арене Львов» откроют первый в Украине центр вакцинации населения, сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

«Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение «Дія» смогут получить прививку против коронавирусной инфекции в центре вакцинации населения (ЦВН). Его создадут на базе стадиона «Арена Львов» для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от COVID-19», - написал Козицкий.

Целью открытия ЦВН является обеспечение стабильной способности проводить прививки сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцинам от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины.

Учитывая действующие нормативно-правовые документы, ЦВН является временным пунктом прививок с возможностью хранить вакцины в течение двадцати четырех часов.

В состав центров будут входить руководитель ЦВН, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственное лицо зоны медицинского наблюдения, ответственное лицо за соблюдение противоэпидемических мер, бригада экстренной (скорой) медицинской помощи, а также медицинский персонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

Такие центры будут иметь все надлежащее оборудование потенциальных мест для проведения прививок и соблюдения всех установленных мер для предотвращения распространения COVID-19, в частности, ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и тому подобное.
ForUm

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