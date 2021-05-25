В Министерстве иностранных дел Польши уверены, что экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича избивали в белорусской тюрьме.

Об этом сообщил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, передает УНИАН.

«На записи видно, что в отношении него (Протасевича. – Ред.) применялось насилие, видны следы побоев», - сказал Яблоньский.

Он добавил, что Протасевич «подвергается действиям, противоречащим правам человека».

«Это еще одно доказательство звериной практики белорусского режима. Скорее всего, его жизни ничего не угрожает, но ситуация, в которой он незаконно содержится в тюрьме, по-прежнему является неприемлемой», - заявил Яблоньский.





Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

С 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

Евросоюз также запретил авиаперелеты своих перевозчиков над территорией Беларуси и работу белорусских авиакомпаний, в том числе государственной «Белавиа».